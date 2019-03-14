В Черкассах мужчина забил брата до смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Черкассах мужчину, который забил до смерти брата, приговорили к семи годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры, передает УНН.
Установлено, что 39-летний мужчина на почве длительных личных враждебных отношений с родным братом, систематически избивал его кулаками в голову, туловище, конечности и грудную клетку, что привело к смерти.
"Приговором Приднепровского районного суда г. Черкаси злоумышленник признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В настоящее время приговор не вступил в силу и изучается Черкасской местной прокуратурой на предмет законности.
Напомним, в Кировоградской области мужчина шваброй забил до смерти своего знакомого.