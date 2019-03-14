Чоловіка, який забив шваброю знайомого, засудили до семи років

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. На Кіровоградщині чоловік шваброю забив до смерті свого знайомого, за такі дії його засудили до семи років ув'язнення. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень, повiдомляє УНН.