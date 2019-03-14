Чоловіка, який забив шваброю знайомого, засудили до семи років
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. На Кіровоградщині чоловік шваброю забив до смерті свого знайомого, за такі дії його засудили до семи років ув'язнення. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень, повiдомляє УНН.
Інцидент стався ще у грудні 2015 року у селі Пантаївка. Спочатку підозрюваний наніс потерпілому кілька ударів кулаком в обличчя. Потім – не менше восьми ударів шваброю в область тулубу та не менше п’яти – кулаками в голову.
16 грудня у реанімаційному відділенні міського закладу "Міська лікарня №1" від травматичного шоку, що розвинувся внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, чоловік помер.
Допитаний у судовому засіданні наполягав на тому, що захищався, адже загиблий першим ударив його. Розповів, що знайомий прийшов до нього, аби попросити випити, той його виганяв, але гість не йшов. У подальшому, коли потерпілий перестав чинити супротив, господар на возику вивіз його за межі двору.
Наразі Олександрійський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину і призначив покарання – сім років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Чернігівщині затримали рецидивіста за побої шваброю.