Мужчину, забившего шваброй знакомого, приговорили к семи годам

Инцидент произошел еще в декабре 2015 года в селе Пантаевка. Сначала подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо. Затем - не менее восьми ударов шваброй в область туловища и не менее пяти - кулаками в голову.

16 декабря в реанимационном отделении городского учреждения "Городская больница №1" от травматического шока, развившегося вследствие полученных телесных повреждений, мужчина скончался.

Допрошенный в судебном заседании настаивал на том, что защищался, ведь погибший первым ударил его. Рассказал, что знакомый пришел к нему, чтобы попросить выпить, тот его выгонял, но гость не уходил. В дальнейшем, когда потерпевший перестал сопротивляться, хозяин на тележке вывез его за пределы двора.

На сегодня Александрийский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание - семь лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области задержали рецидивиста за побои шваброй.