Мужчину, забившего шваброй знакомого, приговорили к семи годам
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 марта. УНН. В Кировоградской области мужчина шваброй забил до смерти своего знакомого, за такие действия его приговорили к семи годам заключения. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.
Инцидент произошел еще в декабре 2015 года в селе Пантаевка. Сначала подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо. Затем - не менее восьми ударов шваброй в область туловища и не менее пяти - кулаками в голову.
16 декабря в реанимационном отделении городского учреждения "Городская больница №1" от травматического шока, развившегося вследствие полученных телесных повреждений, мужчина скончался.
Допрошенный в судебном заседании настаивал на том, что защищался, ведь погибший первым ударил его. Рассказал, что знакомый пришел к нему, чтобы попросить выпить, тот его выгонял, но гость не уходил. В дальнейшем, когда потерпевший перестал сопротивляться, хозяин на тележке вывез его за пределы двора.
На сегодня Александрийский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание - семь лет лишения свободы.
Напомним, в Черниговской области задержали рецидивиста за побои шваброй.