На Чернігівщині затримали рецидивіста за побої шваброю

В одному з будинків села Петришун між двома чоловіками раптово виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Один з чоловіків, який до того відбув 6 років покарання за умисне вбивство, жорстоко побив іншого.

Побої були нанесені дерев'яною шваброю в область живота, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Наразі підозрюваного в побитті затримали.

Як повідомляв УНН, у місті Золотоноша Черкаської області невідомий пограбував продуктовий магазин та побив продавчиню.

Нагадаємо, через несплату за орендовану кімнату на території одного зі столичних СТО, невідомі жорстоко побили заробітчанина, після чого насильно посадили до автомобіля та відвезли до Броварів. Там, за постійним місцем проживання потерпілого, зловмисники відібрали його гроші та документи.