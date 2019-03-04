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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Черниговской области задержали рецидивиста за побои шваброй

В Черниговской области задержали рецидивиста за побои шваброй

Киев  •  УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Судимого за умышленное убийство жителя села Петрушин Черниговской области жестоко избил шваброй человека, который ему внезапно не понравился. Его будут судить за нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-слежба Черниговской местной прокуратуры.

В одном из домов села Петришун между двумя мужчинами внезапно возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из мужчин, который до того отбыл 6 лет наказания за умышленное убийство, жестоко избил другого.

Побои были нанесены деревянной шваброй в область живота, что повлекло тяжкие телесные повреждения. Подозреваемый в избиении задержан.

Как сообщал УНН, в городе Золотоноша Черкасской области неизвестный ограбил продуктовый магазин и избил продавщицу.

Напомним, из-за неуплаты за съемную комнату на территории одного из столичных СТО, неизвестные жестоко избили работника, после чего насильно посадили в автомобиль и увезли в Бровары. Там, по постоянному месту жительства потерпевшего, злоумышленники отобрали его деньги и документы.

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