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Заробітчанина жорстоко побили та пограбували через борг за оренду кімнати

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Через несплату за орендовану кімнату на території одного зі столичних СТО, невідомі жорстоко побили заробітчанина, після чого насильно посадили до автомобіля Audi Q7 та відвезли до Броварів. Там, за постійним місцем проживання потерпілого, погрожуючи, зловмисники відібрали його гроші та документи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Київської області.

Упродовж доби оперативники Управління карного розшуку та Броварського відділу поліції встановили, розшукали та затримали підозрюваних, причетних до вчинення даного злочину. Ними виявилися двоє жителів столиці.

Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час невідкладних обшуків за місцями проживання та в авто затриманих вилучено речові докази: гроші, особисті речі та документи потерпілого.

Також з’ясовувалося, що авто, на якому пересувалися зловмисники, перебуває в угоні. Його також вилучили та помістили на майданчик тимчасового утримання до з’ясування всіх обставин.

Цей злочин розслідуватиметься слідчими у порядку ст. 187 (розбій), ст. 189 (вимагання), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та області. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, київська місцева прокуратура викрила групу осіб, які шляхом використання підроблених документів заволоділи нерухомістю вартістю понад 2 млн грн, що належить професору фізико-математичних наук.

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