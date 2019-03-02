Заробітчанина жорстоко побили та пограбували через борг за оренду кімнати

КИЇВ. 2 березня. УНН. Через несплату за орендовану кімнату на території одного зі столичних СТО, невідомі жорстоко побили заробітчанина, після чого насильно посадили до автомобіля Audi Q7 та відвезли до Броварів. Там, за постійним місцем проживання потерпілого, погрожуючи, зловмисники відібрали його гроші та документи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Київської області.