Рабочего жестоко избили и ограбили из-за долга за аренду комнаты

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за неуплаты за съемную комнату на территории одного из столичных СТО, неизвестные жестоко избили работника, после чего насильно посадили в автомобиль Audi Q7 и отвезли в Бровары. Там, по постоянному месту жительства потерпевшего, угрожая, злоумышленники отобрали его деньги и документы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киевской области.

В течение суток оперативники Управления уголовного розыска и Броварского отдела полиции установили, разыскали и задержали подозреваемых, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались двое жителей столицы.

Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Во время неотложных обысков по месту жительства и в авто задержанных изъяты вещественные доказательства: деньги, личные вещи и документы потерпевшего.

Также выяснялось, что авто, на котором передвигались злоумышленники, находится в угоне. Его также изъяли и поместили на площадку временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Данное преступление будет расследоваться следователями в порядке ст. 187 (разбой), ст. 189 (вымогательство), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и области. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киевская местная прокуратура разоблачила группу лиц, которые путем использования поддельных документов завладели недвижимостью стоимостью более 2 млн грн, что принадлежит профессору физико-математических наук.

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