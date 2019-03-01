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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24253 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46170 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123347 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 122597 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141289 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145192 просмотра

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В Киеве задержали мошенников, которые завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн

В Киеве задержали мошенников, которые завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10284 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Киевская местная прокуратура разоблачила группу лиц, которые путем использования поддельных документов завладели недвижимостью стоимостью более 2 млн грн, что принадлежит профессору физико-математических наук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием пожилого мужчины похитили документы на две его квартиры в Киеве. В дальнейшем они подделали правоустанавливающие документы и паспорт потерпевшего, которые использовали при нотариальном удостоверении договоров отчуждения объектов недвижимости. Сумма ущерба, нанесенного действиями этих лиц, только за предварительным оценкам составляет более 2 млн гривен. По результатам проведенных обысков задержан человек, который непосредственно участвовал в похищении документов и завладении квартирами. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы и их сообщников. Проверяется также факт причастности сотрудника полиции к указанным сделкам.

Ранее сообщал УНН, что мошенники обогатились отправляя смс гражданам про "выигрыш квартиры".

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