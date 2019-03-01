В Киеве задержали мошенников, которые завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн

"Злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием пожилого мужчины похитили документы на две его квартиры в Киеве. В дальнейшем они подделали правоустанавливающие документы и паспорт потерпевшего, которые использовали при нотариальном удостоверении договоров отчуждения объектов недвижимости. Сумма ущерба, нанесенного действиями этих лиц, только за предварительным оценкам составляет более 2 млн гривен. По результатам проведенных обысков задержан человек, который непосредственно участвовал в похищении документов и завладении квартирами. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.



В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы и их сообщников. Проверяется также факт причастности сотрудника полиции к указанным сделкам.



Ранее сообщал УНН, что мошенники обогатились отправляя смс гражданам про "выигрыш квартиры".