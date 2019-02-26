Шахраї збагатились надсилаючи смс громадянам про “виграш квартири”

“На технічні засоби та засоби зв’язку громадян надходять повідомлення від фінансових компаній про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру у місті Києві та пропонується перерахувати грошові кошти на картковий рахунок, з метою оформлення свідоцтва на право власності та інші повідомлення щодо виграшу цінних призів аналогічного характеру”, — йдеться у повідомленні.

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На сайтах компаній:

ДП “Пей-Експерес Україна” http://www.pay-express.info/index.php/license

ДП “Мені-Пей Україна” http://many-pay.info/index.php/license

ДП “Фон-Бокс Україна” http://fon-box.info/index.php/license

ДП “Мір Мані” http://mir-money.com/about.php

ДП “Сіті Люкс Україна” http://www.citylux-ukraine.com/index.php/license

ДП “Велком-Пеймент” http://www.welcome-pay.com/index.php/license

ДП “Капітал Оне Україна” http://ukrcapitalone.com/index.php/license

ДП “Пей-Дірект” http://pay-direct.info/index.php/license

ДП “Біг-Пеймент” http://big-pay.info/index.php/license

а також на таких сайтах, як:

http://www.status-pay.info/index.php/license

http://www.pay-cash.com.ua/index.php/license

https://lite-payment.info/index.php/license

http://b.tomsk-dance.ru/index.php/license

http://napositive.com.ua/prishla-sms-o-vyigryshe-avtomobilya-mashiny/

розміщено фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

“Станом на 21.02.2019 інформація про зазначені вище фінансові компанії до Державного реєстру фінансових установ не вносилась, статусу фінансових установ компанії не набували, ліцензії на надання фінансових послуг не отримували”, — додали у Нацкомфінпослуг.

За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов Олександр Миколайович звернувся з відповідною заявою до Національної поліції України.

Нагадаємо, зловмисники викрали паспорт місцевої жительки Білої Церкви, за допомогою переклеювання фотографії у паспорті організували зняття з місця реєстрації власницю квартири, а в подальшому й оформлення на одного із них права власності на дане помешкання.