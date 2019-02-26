Шахраї збагатились надсилаючи смс громадянам про “виграш квартири”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українців попередили про новий вид шахрайства. На телефон громадян надходять смс з текстом “Ви виграли квартиру в Києві” і таким чином перераховували кошти на картковий рахунок шахраїв з метою оформлення свідоцтва на право власності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацкомфінпослуг.
“На технічні засоби та засоби зв’язку громадян надходять повідомлення від фінансових компаній про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру у місті Києві та пропонується перерахувати грошові кошти на картковий рахунок, з метою оформлення свідоцтва на право власності та інші повідомлення щодо виграшу цінних призів аналогічного характеру”, — йдеться у повідомленні.
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На сайтах компаній:
ДП “Пей-Експерес Україна” http://www.pay-express.info/index.php/license
ДП “Мені-Пей Україна” http://many-pay.info/index.php/license
ДП “Фон-Бокс Україна” http://fon-box.info/index.php/license
ДП “Мір Мані” http://mir-money.com/about.php
ДП “Сіті Люкс Україна” http://www.citylux-ukraine.com/index.php/license
ДП “Велком-Пеймент” http://www.welcome-pay.com/index.php/license
ДП “Капітал Оне Україна” http://ukrcapitalone.com/index.php/license
ДП “Пей-Дірект” http://pay-direct.info/index.php/license
ДП “Біг-Пеймент” http://big-pay.info/index.php/license
а також на таких сайтах, як:
http://www.status-pay.info/index.php/license
http://www.pay-cash.com.ua/index.php/license
https://lite-payment.info/index.php/license
http://b.tomsk-dance.ru/index.php/license
http://napositive.com.ua/prishla-sms-o-vyigryshe-avtomobilya-mashiny/
розміщено фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.
“Станом на 21.02.2019 інформація про зазначені вище фінансові компанії до Державного реєстру фінансових установ не вносилась, статусу фінансових установ компанії не набували, ліцензії на надання фінансових послуг не отримували”, — додали у Нацкомфінпослуг.
За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов Олександр Миколайович звернувся з відповідною заявою до Національної поліції України.
Нагадаємо, зловмисники викрали паспорт місцевої жительки Білої Церкви, за допомогою переклеювання фотографії у паспорті організували зняття з місця реєстрації власницю квартири, а в подальшому й оформлення на одного із них права власності на дане помешкання.