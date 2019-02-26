Мошенники обогатились отправляя смс гражданам про "выигрыш квартиры"

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19727 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42169 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120053 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124406 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122500 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 123695 просмотра
США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

8 марта, 07:04 • 25171 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 34886 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 41837 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 64553 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 120276 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 154695 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 167700 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 179028 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236930 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 120057 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 86902 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 102040 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105502 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105179 просмотра
Актуальное
Мошенники обогатились отправляя смс гражданам про "выигрыш квартиры"

Мошенники обогатились отправляя смс гражданам про "выигрыш квартиры"

Киев  •  УНН

 • 35539 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинцев предупредили о новом виде мошенничества. На телефон граждан поступают смс с текстом "Вы выиграли квартиру в Киеве" и таким таким образом перечисляли средства на карточный счет мошенников с целью оформления свидетельства на право собственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацкомфинуслуг.

"На технические средства и средства связи граждан поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве и предлагается перечислить денежные средства на карточный счет, для оформления свидетельства на право собственности и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о агитаторох-мошенниках, которые забирают недвижимость

На сайтах компаний:

ГП "Пей-Експерес Украины" http://www.pay-express.info/index.php/license
ГП "Мне-Пей Украины" http://many-pay.info/index.php/license
ГП "Фон-Бокс Украина" http://fon-box.info/index.php/license
ГП "Мир Мани" http://mir-money.com/about.php
ГП "Сити Люкс Украина" http://www.citylux-ukraine.com/index.php/license
ГП "Велком-Пеймент" http://www.welcome-pay.com/index.php/license
ГП "Капитал Оне Украины" http://ukrcapitalone.com/index.php/license
ГП "Пей-Директ" http://pay-direct.info/index.php/license
ГП "Биг-Пеймент" http://big-pay.info/index.php/license

а также на таких сайтах, как:

http://www.status-pay.info/index.php/license
http://www.pay-cash.com.ua/index.php/license
https://lite-payment.info/index.php/license
http://b.tomsk-dance.ru/index.php/license
http://napositive.com.ua/prishla-sms-o-vyigryshe-avtomobilya-mashiny/
размещено фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена Нацкомфинуслуг Залетова А.Н.

"По состоянию на 21.02.2019 информация об указанных выше финансовых компаний в Государственный реестр финансовых учреждения не вносилась, статуса финансовых учреждений компании не приобретали, лицензии на предоставление финансовых услуг не получали", - добавили в Нацкомфинуслуг.

По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов Александр Николаевич обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию Украины.

Напомним, злоумышленники похитили паспорт местной жительницы Белой Церкви, с помощью переклейки фотографии в паспорте организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы