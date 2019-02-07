Українців попередили про агітаторів-шахраїв, які забирають нерухомість

"Під виглядом агітаторів від будь-кого із кандидатів шахраї можуть пропонувати винагороду за голос на користь цього кандидата. А для "гарантії" голосування саме на користь цього кандидати можуть вимагати персональні данні - ПІБ, серію, номер паспорту та номер ідентифікаційного коду. Більш того, можуть просити копії паспорта та ідентифікаційного коду та/або поставити свій підпис під якимось документом", - йдеться в повідомленні.

Коли ж шахраї заволодіють персональними даними, вони можуть переоформити нерухомість на третіх осіб. Тому громадянам порадили не повідомляти свої персональні дані.

"Ні за яких обставин не повідомляти свої персональні дані, не передавати копії документів, та не підписувати жодних договорів, заяв і т.д. стороннім особам та викликати поліцію", - зазначили у МВС.

Нагадаємо, у Києві шахрай заволодів нерухомістю на 5 млн грн.

Як повідомляв УНН, профільний комітет Верховної Ради рекомендував ВР посилити відповідальність за підкуп виборців.