Украинцев предупредили об агитаторах-мошенниках, которые забирают недвижимость

"Под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в пользу этого кандидата. А для "гарантии" голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или поставить свою подпись под каким-то документом", - говорится в сообщении.

Когда мошенники завладеют персональными данными, они могут переоформить недвижимость на третьих лиц. Поэтому гражданам посоветовали не сообщать свои персональные данные.

"Ни в коем случае не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов, но не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам и вызвать полицию", - отметили в МВД.

Напомним, в Киеве мошенник завладел недвижимостью на 5 млн грн.

Как сообщал УНН, профильный комитет Верховной Рады рекомендовал ВР усилить ответственность за подкуп избирателей.