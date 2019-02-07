Украинцев предупредили об агитаторах-мошенниках, которые забирают недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Гражданин, соглашаясь продать свой голос на выборах, может потерять свое право свободного волеизъявления и недвижимое имущество: квартиру, дом, земельный участок. Об этом предупредила пресс-службу Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в пользу этого кандидата. А для "гарантии" голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или поставить свою подпись под каким-то документом", - говорится в сообщении.
Когда мошенники завладеют персональными данными, они могут переоформить недвижимость на третьих лиц. Поэтому гражданам посоветовали не сообщать свои персональные данные.
"Ни в коем случае не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов, но не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам и вызвать полицию", - отметили в МВД.
Напомним, в Киеве мошенник завладел недвижимостью на 5 млн грн.
Как сообщал УНН, профильный комитет Верховной Рады рекомендовал ВР усилить ответственность за подкуп избирателей.