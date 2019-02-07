У столиці шахрай заволодів нерухомістю на 5 млн грн

"Як встановлено досудовим розслідуванням, для реалізації схеми підозрюваний використовував підроблені правовстановлюючі документи, а саме інвестиційні договори та акти прийому-передачі нерухомого майна. На підставі цих документів він зареєстрував за собою право власності на 5 об’єктів нерухомості, які перебувають у спільній сумісній власності мешканців багатоквартирних житлових будинків (місця загального користування) та у подальшому здійснив їх відчуження", - йдеться у повідомленні.

Також чоловік заволодів нежитловою будівлею одного із комунальних підприємств столиці, завдавши територіальній громаді збитків у розмірі 4,2 млн гривень. Вказана будівля була передана до статутного фонду приватного товариства, яке у подальшому звернулось до Київської місцевої ради з клопотанням про відведення земельної ділянки під будівництво АЗС.

Процедуру відведення земельної ділянки поза конкурсом, яку розпочав департамент земельних ресурсів, призупинено. На незаконно відчужене майно накладено арешт.

Шахраю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі його оголошено в розшук.

Нагадаємо, у Донецькій області протягом 10 місяців правопорушниця жила за рахунок 60-річного пенсіонера та витратила майже 50 тисяч гривень. Жінка пообіцяла знімати гроші з особистої карти пенсіонера та передавати йому, проте потім вирішила користуватися ними у власних цілях. Підозрювану притягнуто до відповідальності.