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Жінка ошукала пенсіонера-переселенця на 50 тисяч гривень

Жінка ошукала пенсіонера-переселенця на 50 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Донецькій області протягом 10 місяців правопорушниця жила за рахунок 60-річного пенсіонера та витратила майже 50 тисяч гривень. Жінка пообіцяла знімати гроші з особистої карти пенсіонера та передавати йому, проте потім вирішила користуватися ними у власних цілях. Підозрювану притягнуто до відповідальності. Проце повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полції Донецької області. 

Встановлено, що потерпілий, з вадами здоров’я, звернувся за допомогою до знайомої 43-річної мешканки Великої Новосілки, щоб та допомогла йому зняти кошти, а саме матеріальну допомогу у зв’язку з втратою працездатності.

Пенсіонер залишив жінці свою банківську картку з пін-кодом та поїхав додому. В свою чергу, правопорушниця пообіцяла повідомити про нарахування грошей та віддати їх. Коли кошти почали надходити на банківську карту потерпілого, жінка обдурила дідуся. Протягом 10 місяців вона активно користувалася карткою потерпілого, знімаючи готівку за необхідністю, розраховувалася нею у торгівельно-сервісних мережах. Правопорушниця фактично жила на гроші переселенця, чим завдала йому матеріальної шкоди на загальну суму 50 тисяч гривень.

За вказаним фактом з обвинувальним актом направлено до суду кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНН, шахраї видурили у пенсіонерки всі її заощадження

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