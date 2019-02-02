Жінка ошукала пенсіонера-переселенця на 50 тисяч гривень

Встановлено, що потерпілий, з вадами здоров’я, звернувся за допомогою до знайомої 43-річної мешканки Великої Новосілки, щоб та допомогла йому зняти кошти, а саме матеріальну допомогу у зв’язку з втратою працездатності.

Пенсіонер залишив жінці свою банківську картку з пін-кодом та поїхав додому. В свою чергу, правопорушниця пообіцяла повідомити про нарахування грошей та віддати їх. Коли кошти почали надходити на банківську карту потерпілого, жінка обдурила дідуся. Протягом 10 місяців вона активно користувалася карткою потерпілого, знімаючи готівку за необхідністю, розраховувалася нею у торгівельно-сервісних мережах. Правопорушниця фактично жила на гроші переселенця, чим завдала йому матеріальної шкоди на загальну суму 50 тисяч гривень.

За вказаним фактом з обвинувальним актом направлено до суду кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 3-х років.



Як повідомляв УНН, шахраї видурили у пенсіонерки всі її заощадження.