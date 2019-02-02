Женщина обманула пенсионера-переселенца на 50 тысяч гривен

Установлено, что потерпевший, с проблемами со здоровьем, обратился за помощью к знакомой 43-летней жительнице Великой Новоселки, чтобы та помогла ему снять средства, а именно материальную помощь в связи с потерей трудоспособности.

Пенсионер оставил женщине свою банковскую карточку с пин-кодом и поехал домой. В свою очередь, правонарушительница пообещала сообщить о начислении денег и отдать их. Когда средства начали поступать на банковскую карту потерпевшего, женщина обманула дедушку. В течение 10 месяцев она активно пользовалась карточкой потерпевшего, снимая наличные при необходимости рассчитывалась ней в торгово-сервисных сетях. Правонарушительница фактически жила на деньги переселенца, чем нанесла ему материальный ущерб на общую сумму 50000 гривен.

По данному факту с обвинительным актом направлено в суд уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.



Как сообщал УНН, мошенники выманили у пенсионерки все ее сбережения .