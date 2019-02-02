Женщина обманула пенсионера-переселенца на 50 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Донецкой области в течение 10 месяцев правонарушительница жила за счет 60-летнего пенсионера и потратила почти 50 000 гривен. Женщина пообещала снимать деньги с личной карты пенсионера и передавать ему, однако затем решила пользоваться ими в собственных целях. Подозреваемую привлечено к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полции Донецкой области.
Установлено, что потерпевший, с проблемами со здоровьем, обратился за помощью к знакомой 43-летней жительнице Великой Новоселки, чтобы та помогла ему снять средства, а именно материальную помощь в связи с потерей трудоспособности.
Пенсионер оставил женщине свою банковскую карточку с пин-кодом и поехал домой. В свою очередь, правонарушительница пообещала сообщить о начислении денег и отдать их. Когда средства начали поступать на банковскую карту потерпевшего, женщина обманула дедушку. В течение 10 месяцев она активно пользовалась карточкой потерпевшего, снимая наличные при необходимости рассчитывалась ней в торгово-сервисных сетях. Правонарушительница фактически жила на деньги переселенца, чем нанесла ему материальный ущерб на общую сумму 50000 гривен.
По данному факту с обвинительным актом направлено в суд уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, мошенники выманили у пенсионерки все ее сбережения .