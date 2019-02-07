В столице мошенник завладел недвижимостью на 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве мошенник, путем использования поддельных документов, завладел объектами недвижимого имущества в г. Киеве на общую сумму более 5 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП Украины, передает УНН.
"Как установлено досудебным расследованием, для реализации схемы подозреваемый использовал поддельные правоустанавливающие документы, а именно инвестиционные договоры и акты приема-передачи недвижимого имущества. На основании этих документов он зарегистрировал за собой право собственности на 5 объектов недвижимости, находящихся в общей совместной собственности жителей многоквартирных жилых домов (места общего пользования) и в дальнейшем совершил их отчуждения", - говорится в сообщении.
Также мужчина завладел нежилым зданием одного из коммунальных предприятий столицы, нанеся территориальной общине ущерб в размере 4,2 млн гривен. Указанное здание было передано в уставной фонд частного общества, которое в дальнейшем обратилось к Киевскому местному совету с ходатайством об отводе земельного участка под строительство АЗС.
Процедуру отвода земельного участка вне конкурса, которую начал департамент земельных ресурсов, приостановлено. На незаконно отчужденное имущество наложен арест.
Мошеннику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Сейчас он объявлен в розыск.
Напомним, в Донецкой области в течение 10 месяцев правонарушительница жила за счет 60-летнего пенсионера и потратила почти 50 тысяч гривен. Женщина пообещала снимать деньги с личной карты пенсионера и передавать ему, однако затем решила пользоваться ими в собственных целях. Подозреваемую привлечено к ответственности.