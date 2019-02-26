Шахраї зняли з реєстрації мешканку Білої Церкви і заволоділи квартирою

“В березні 2017 року вказана особа спільно з іншим підозрюваним, заволоділи чужою квартирою в м. Біла Церква Київської області. Для цього зловмисники використали, напередодні викрадений паспорт потерпілої, яка була зареєстрована в даній квартирі, однак без права приватної власності. За допомогою переклеювання фотографії в паспорті, підозрювані шляхом обману, організували зняття з місця реєстрації власницю квартири, а в подальшому й оформлення на одного із них права власності на дане помешкання”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисники заволоділи квартирою, яка на праві приватної власності належала державі в особі Білоцерківської міської ради, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму понад півмільйона гривень.

Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 35 — річної жительки м. Біла Церква та її спільника, котрі підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагадаємо, у Рівному власниця турфірми брала упродовж 2017-2018 років з клієнтів гроші за організацію турів та поїздок за кордон, однак послуги не надавала.