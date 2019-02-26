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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19762 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 42191 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124408 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Мошенники сняли с регистрации жительницу Белой Церкви и завладели квартирой

Мошенники сняли с регистрации жительницу Белой Церкви и завладели квартирой

Киев  •  УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Злоумышленники похитили паспорт местной жительницы Белой Церкви, с помощью переклейки фотографии в паспорте организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"В марте 2017 года указанное лицо совместно с другим подозреваемым, завладели чужой квартирой в г. Белая Церковь Киевской области. Для этого злоумышленники использовали, накануне похищенный паспорт потерпевшей, которая была зарегистрирована в данной квартире, однако без права частной собственности. С помощью переклейки фотографии в паспорте, подозреваемые путем обмана, организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение", - говорится в сообщении.

Злоумышленники завладели квартирой, которая на праве частной собственности принадлежала государству в лице Белоцерковского городского совета, чем нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более полумиллиона гривен.

Белоцерковской местной прокуратурой Киевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении 35 - летней жительницы г. Белая Церковь и ее сообщника, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Напомним, в Киеве владелица турфирмы брала в течение 2017-2018 годов с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала.

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