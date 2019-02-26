Мошенники сняли с регистрации жительницу Белой Церкви и завладели квартирой

"В марте 2017 года указанное лицо совместно с другим подозреваемым, завладели чужой квартирой в г. Белая Церковь Киевской области. Для этого злоумышленники использовали, накануне похищенный паспорт потерпевшей, которая была зарегистрирована в данной квартире, однако без права частной собственности. С помощью переклейки фотографии в паспорте, подозреваемые путем обмана, организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение", - говорится в сообщении.

Злоумышленники завладели квартирой, которая на праве частной собственности принадлежала государству в лице Белоцерковского городского совета, чем нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более полумиллиона гривен.

Белоцерковской местной прокуратурой Киевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении 35 - летней жительницы г. Белая Церковь и ее сообщника, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Напомним, в Киеве владелица турфирмы брала в течение 2017-2018 годов с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала.