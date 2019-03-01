У Києві затримали шахраїв, які заволоділи нерухомістю пенсіонера-науковця на 2 млн грн

"Зловмисники, скориставшись безпорадним станом літнього чоловіка викрали документи на дві його квартири у місті Києві. Надалі вони підробили правовстановлюючі документи та паспорт потерпілого, які використали під час нотаріального посвідчення договорів відчуження об’єктів нерухомості. Сума збитків, завданих діями цих осіб, лише за попередніми оцінками складає понад 2 млн гривень. За результатами проведених обшуків затримано особу, яка безпосередньо брала участь у викраденні документів та заволодінні квартирами. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України", - йдеться у повідомленні.



На даний час встановлюються інші епізоди злочинної діяльності цієї групи та їх спільники. Перевіряється також факт причетності співробітника поліції до вказаних оборудок.



Раніше УНН повідомляв, що шахраї збагатились надсилаючи смс громадянам про “виграш квартири”.