У Кропивницькому чоловіка забили до смерті
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У Кропивницькому 24 лютого у реанімації обласної лікарні від побоїв помер чоловік, нині правоохоронці розслідують обставини злочину. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
З тяжкою черепно-мозковою травмою та внутрішньочерепною гематомою постраждалого до лікарні доставили 17 лютого. Попри намагання медиків врятувати життя чоловікові не вдалося.
За попередньою інформацією, злочин скоїла група осіб.
Для встановлення остаточної причини смерті Кіровський районний суд призначив судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у Черкасах чоловіка, який забив до смерті брата, засудили до семи років ув'язнення.