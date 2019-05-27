В Кропивницком мужчина выпал с четвертого этажа многоэтажки
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. В Кропивницком спасатели сняли травмированного мужчину с парапета дома. Об этом сообщили в управление ГСЧС в Кировоградской области, передает УНН.
Так, 26 мая в 22:56 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Жадова в областном центре из-за собственной неосторожности мужчина выпал с четвертого этажа девятиэтажного жилого дома и упал на парапет.
Спасатели сняли гражданина с парапета и передали его медикам, которые диагностировали у него открытый перелом голени.
Напомним, в Ковеле Волынской области трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, расположенного на четвертом этаже, ребенка госпитализировали.