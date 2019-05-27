У Кропивницькому чоловік випав з четвертого поверху багатоповерхівки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. У Кропивницькому рятувальники зняли травмованого чоловіка з парапету будинку. Про це поінформували в управління ДСНС в Кіровоградській області, передає УНН.
Так, 26 травня о 22:56 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Жадова в обласному центрі через власну необережність чоловік випав з четвертого поверху дев’ятиповерхового житлового будинку та впав на парапет.
Рятувальники зняли громадянина з парапету та передали його медикам, які діагностували в нього відкритий перелом голені.
Нагадаємо, у Ковелі Волинської області трирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки, розташованого на четвертому поверсі, дитину госпіталізували.