Трирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Ковелі трирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки, розташованого на четвертому поверсі, дитину госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області, передає УНН.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що потерпілий, якому влітку виповниться три роки, приїхав у Ковель до родичів із Чернігівської області. Через незачинені двері хлопчик вийшов на сходинкову площадку багатоповерхівки, де випав із відкритого вікна четвертого поверху.
Дитину з політравмою госпіталізували у реанімацію Ковельської центральної районної лікарні.
Відомості поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з'ясовують усі обставини травмування дитини.
Раніше УНН повідомляв, що у Сумській області з вікна п’ятого поверху випав хлопчик і загинув.