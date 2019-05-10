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У Сумській області з вікна п’ятого поверху випав хлопчик і загинув

У Сумській області з вікна п’ятого поверху випав хлопчик і загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Шестирічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху житлового будинку в місті Путивль, Сумської області. Він отриманих травм дитина померла. Про це повідомив журналісту УНН інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіці у Сумській області Володимир Крупецьких.

“Хлопчик оперся на москітну сітку і випав з вікна п’ятого поверху. Хлопчик 2013 року народження помер”, - розповів він.

За його словами, про прикрий випадок правоохоронцям повідомив батько хлопчика.

Наразі поліція проводить перевірку і з’ясовує всі обставини події.

Як повідомляв УНН, у Києві трирічна дівчинка випала з шостого поверху.

УНН раніше повідомляв, на Львівщині неповнолітня випала з вікна і загинула.

Українські Національні Новини

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