У Сумській області з вікна п’ятого поверху випав хлопчик і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Шестирічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху житлового будинку в місті Путивль, Сумської області. Він отриманих травм дитина померла. Про це повідомив журналісту УНН інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіці у Сумській області Володимир Крупецьких.
“Хлопчик оперся на москітну сітку і випав з вікна п’ятого поверху. Хлопчик 2013 року народження помер”, - розповів він.
За його словами, про прикрий випадок правоохоронцям повідомив батько хлопчика.
Наразі поліція проводить перевірку і з’ясовує всі обставини події.
Як повідомляв УНН, у Києві трирічна дівчинка випала з шостого поверху.
УНН раніше повідомляв, на Львівщині неповнолітня випала з вікна і загинула.