В Сумской области из окна пятого этажа выпал мальчик и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в городе Путивль, Сумской области. Он полученных травм ребенок умер. Об этом сообщил журналисту УНН инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполици в Сумской области Владимир Крупецкий.
"Мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Мальчик 2013 рождения скончался", - рассказал он.
По его словам, о досадном случае правоохранителям сообщил отец мальчика.
Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, в Киеве трехлетняя девочка выпала с шестого этажа.
УНН ранее сообщал, во Львовской области несовершеннолетний выпала из окна и погибла.