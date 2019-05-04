На Львівщині неповнолітня випала з вікна і загинула

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. У Новояворівську біля будинку знайшли тіло 15-річної дівчини. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"В ніч на 4 травня о 3:34 на оперативну лінію "102" до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що біля одного з багатоквартирних будинків у місті Новояворівськ лежить невідома дівчина. Лікарі швидкої медичної допомоги, котрі прибули на місце події, констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу загиблої – нею виявилась 15-річна місцева мешканка. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна сходової клітки на восьмому поверсі будинку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою "самогубство",- повідомили у Нацполіції. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік намагався скоїти самогубство.

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