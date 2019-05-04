Во Львовской области несовершеннолетняя выпала из окна и умерла

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62789 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91132 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101252 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103191 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126494 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112544 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144750 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130254 просмотра

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Во Львовской области несовершеннолетняя выпала из окна и умерла

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Новояворовске возле дома нашли тело 15-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"В ночь на 4 мая в 3:34 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из многоквартирных домов в городе Новояворовск лежит неизвестная девушка. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть" , - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность погибшей - ею оказалась 15-летняя местная жительница. Также предварительно установлено, что девушка выпала из окна лестничной клетки на восьмом этаже дома.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство", - сообщили в Нацполиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, в Донецкой области мужчина пытался совершить самоубийство.

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