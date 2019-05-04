Во Львовской области несовершеннолетняя выпала из окна и умерла
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Новояворовске возле дома нашли тело 15-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"В ночь на 4 мая в 3:34 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из многоквартирных домов в городе Новояворовск лежит неизвестная девушка. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть" , - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность погибшей - ею оказалась 15-летняя местная жительница. Также предварительно установлено, что девушка выпала из окна лестничной клетки на восьмом этаже дома.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство", - сообщили в Нацполиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
Напомним, в Донецкой области мужчина пытался совершить самоубийство.