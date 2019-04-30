На Донеччині чоловік намагався скоїти самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Донеччині чоловік намагався покінчити з життям кинувшись з висоти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Слов’янський відділ поліції Донецької області.
“Про те, що чоловік збирається скоїти самогубство, кинувшись з висоти, до поліції о 22:30 повідомили очевидці”, — йдеться у повідомленні.
До місця негайно прибула група реагування поліції. Поліцейські почали розмовляти з чоловіком і їм вдалось вмовити його не стрибати униз.
Чоловік розповів, що причиною такого вчинку стала сварка у родині.
Врятований — мешканець села Ямполівка. Його було доставлено додому.
Нагадаємо, у храмі міста Новий Розділ молодий чоловік, після сварки з дівчиною, намагався покінчити з життям.