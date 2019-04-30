В Донецкой области мужчина пытался совершить самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Донецкой области мужчина пытался покончить с жизнью бросившись с высоты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.
"О том, что человек собирается совершить самоубийство, бросившись с высоты, в полицию в 22:30 сообщили очевидцы", - говорится в сообщении.
К месту немедленно прибыла группа реагирования полиции. Полицейские начали разговаривать с мужчиной и им удалось уговорить его не прыгать вниз.
Мужчина рассказал, что причиной такого поступка стала ссора в семье.
Спасенный - житель села Ямполь. Он был доставлен домой.
Напомним, в храме города Новый Раздел молодой человек, после ссоры с девушкой, пытался покончить с жизнью.