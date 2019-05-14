Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Ковеле трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, расположенного на четвертом этаже, ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области, передает УНН.
Предварительно правоохранители выяснили, что пострадавший, которому летом исполнится три года, приехал в Ковель к родственникам из Черниговской области. Через незапертую дверь мальчик вышел на ступенчатую площадку многоэтажки, где выпал из открытого окна четвертого этажа.
Ребенка с политравмой госпитализировали в реанимацию Ковельской центральной районной больницы.
Сведения полицейские внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Правоохранители выясняют все обстоятельства травмирования ребенка.
Ранее УНН сообщал, что в Сумской области из окна пятого этажа выпал мальчик и погиб.