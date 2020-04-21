В Кривом Роге пятеро пациентов с COVID-19 отказались от госпитализации

"Сейчас коронавирус в Кривом Роге подтвержден у 12 человек, из них 7 находятся в инфекционной больнице, состояние их тяжелое, лечатся по протоколу. Медикаментозно обеспечены, все пациенты получают необходимое лечение. Добавились за выходные дни 5 пациентов с COVID-19. Они, несмотря на рекомендации врачей, отказались от госпитализации и находятся на самоизоляции. Течение болезни у них без осложнений и повышение температуры", - говорится в сообщении.

Относительно последних двух случаев обнаружения болезни за прошедшие сутки - женщины были на самоизоляции, как те, что приехали из-за рубежа. Когда пришло время снимать их с изоляции, им сделали контрольные тесты - они оказались положительными. Это еще раз подчеркивает, что вирус довольно опасный и требует взвешенного, максимально ответственного подхода как медиков, так и со стороны самих пациентов.

Отмечается, что на данный момент, женщины чувствуют себя хорошо, самоизоляция им продлена. Сделаны контрольные тесты контактным лицам.

"В инфекционной больнице сейчас находится 43 пациента. 5 лечатся с диагнозом "пневмония", у них быстрые тесты отрицательные, ПЦР-тесты в работе. Всем пациентам делают тесты. Вообще, по городу всем пациентам с пневмониями, и тем, у кого ОРВИ и повышенная температура , делают экспресс-тесты", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415.