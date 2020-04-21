У Кривому Розі п'ятеро пацієнтів з COVID-19 відмовилися від госпіталізації

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Кривому Розі за вихідні додалося 5 нових випадків захворювання на COVID-19, всього у місті зафіксовано 12 випадків. Зазначається, що попри рекомендації лікарів 5 людей відмовилися від госпіталізації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Криворізької міської ради.