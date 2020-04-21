У Кривому Розі п'ятеро пацієнтів з COVID-19 відмовилися від госпіталізації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Кривому Розі за вихідні додалося 5 нових випадків захворювання на COVID-19, всього у місті зафіксовано 12 випадків. Зазначається, що попри рекомендації лікарів 5 людей відмовилися від госпіталізації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Криворізької міської ради.
"Зараз коронавірус у Кривому Розі підтверджено у 12 осіб, з них 7 знаходяться в інфекційній лікарні, стан їх не важкий, лікуються по протоколу. Медикаментозно забезпечені, всі пацієнти отримують необхідне лікування. Додалися за вихідні дні 5 пацієнтів з COVID-19. Вони, незважаючи на рекомендації лікарів, відмовилися від госпіталізації й знаходяться на самоізоляції. Перебіг хвороби у них без ускладнень та підвищення температури", - сказано у повідомленні.
Щодо останніх двох випадків виявлення хвороби за минулу добу - жінки були на самоізоляції, як ті, що приїхали з-за кордону. Коли прийшов час знімати їх з ізоляції, їм зробили контрольні тести - вони виявились позитивними. Це ще раз підкреслює, що вірус доволі небезпечний й потребує зваженого, максимально відповідального підходу як медиків, так і з боку самих пацієнтів.
Зазначається, що на разі, жінки почуваються добре, самоізоляцію їм подовжено. Зроблені контрольні тести контактним особам.
"В інфекційній лікарні зараз знаходиться 43 пацієнта. 5 лікуються з діагнозом "пневмонія", в них швидкі тести негативні, ПЛР-тести в роботі. Усім пацієнтам роблять тести. Взагалі, по місту всім пацієнтам з пневмоніями, та тим, у кого ГРВІ й підвищена температура, роблять експрес-тести", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний. Приріст випадків захворювання у країні за добу - 415.