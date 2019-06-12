В колодезной воде в Винницкой области остатков ядохимикатов не обнаружено
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В колодезной воде с. Збаржевка Винницкой области, где произошла утечка химикатов в приток реки Рось, не обнаружено остатков ядохимикатов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан во время брифинга по текущей ситуации с попаданием ядохимикатов в водоем в Погребищенском районе, передает УНН.
"Согласно результатам исследований, сегодня в колодезной воде с. Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду", - отметил Сорочан.
Напомним, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Как сообщал УНН, правоохранители установили, что гербициды из автомобиля, что перевернулся в Винницкой области ипролились в приток реки Рось, были похищены с сельхозпредприятия Винницкой области.
По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство.