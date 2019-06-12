В колодезной воде в Винницкой области остатков ядохимикатов не обнаружено

"Согласно результатам исследований, сегодня в колодезной воде с. Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду", - отметил Сорочан.



Напомним, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Как сообщал УНН, правоохранители установили, что гербициды из автомобиля, что перевернулся в Винницкой области ипролились в приток реки Рось, были похищены с сельхозпредприятия Винницкой области.



По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство.