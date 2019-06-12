У криничній воді на Вінниччині залишків отрутохімікатів не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У криничній воді с. Збаржівка на Вінниччині, де стався вилив хімікатів в притоку річки Рось, не виявлено залишків отрутохімікатів. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан під час брифінгу щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі, передає УНН.
"Відповідно до результатів досліджень, на сьогодні у криничній воді с. Збаржівка Погребищенського району не виявлено залишкової кількості отрутохімікатів. Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду", - зазначив Сорочан.
Нагадаємо, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Як повідомляв УНН, правоохоронці встановили, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області і спричинила вилив хімікатів в притоку річки Рось, були викрадені з сільгосппідриємств Вінниччини.
За фактом виливу отрутохімікатів відкрито кримінальне провадження.