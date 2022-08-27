В Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Во временно оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой рф. Поезд был замечен на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны россии. Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на видео, которое прислали редакции, пишет УНН.
Детали
"На железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» (по классификации НАТО – M1990 «Farm») и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей", - пишет издание.
В составе военного эшелона также, как отмечается, были крытые вагоны и цистерны с топливом.
Дополнение
Аналитики ISW предполагают, что после ударов ВСУ оккупанты выводят из Крыма технику и усиливают ПВО.