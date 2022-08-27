В Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой рф - СМИ

Детали

"На железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» (по классификации НАТО – M1990 «Farm») и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей", - пишет издание.

В составе военного эшелона также, как отмечается, были крытые вагоны и цистерны с топливом.

Дополнение

Аналитики ISW предполагают, что после ударов ВСУ оккупанты выводят из Крыма технику и усиливают ПВО.