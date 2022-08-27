Аналітики ISW припускають, що після ударів ЗСУ окупанти виводять з Криму техніку та посилюють ППО

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ISW пише, що російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.

Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зазначають аналітики.

Нагадаємо

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, з 21 березня українські захисники відбили у російських окупантів територію розміром з Данію.