Аналітики ISW припускають, що після ударів ЗСУ окупанти виводять з Криму техніку та посилюють ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські загарбники передислоковують військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилюють ППО тимчасово окупованого півострова, передає УНН.
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ISW пише, що російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.
Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зазначають аналітики.
Нагадаємо
Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, з 21 березня українські захисники відбили у російських окупантів територію розміром з Данію.