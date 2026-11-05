Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд взяв під варту підозрюваного Віктора Єну
Київ • УНН
Віктору Єні обрали тримання під вартою на 60 діб без застави. Його підозрюють у причетності до сутичок у Петропавлівській Борщагівці.
Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Єні, якого підозрюють у причетності до сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Клопотання тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави задовольнили, повідомляє журналіст УНН із зали суду.
Деталі
Суд задовольнив клопотання та постановив взяти Віктора Валерійовича Єна під варту строком на 60 днів без визначення розміру застави.
Клопотання задовольнити, застосувати до Єна Віктора Валерійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів
Строк дії ухвали встановлено до 3 січня 2027 року включно.
Рішення підлягає негайному виконанню. Водночас рішення суду можна оскаржити в Київському апеляційному суді.
Нагадаємо
ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".
Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.
У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.