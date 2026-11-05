Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора Ену
Киев • УНН
Виктору Ене избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Его подозревают в причастности к столкновениям в Петропавловской\r\nБорщаговке.
Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Ену, которого подозревают в причастности к столкновениям в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Ходатайство о содержании под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога удовлетворено, сообщает журналист УНН из зала суда.
Детали
Суд удовлетворил ходатайство и постановил взять Виктора Валерьевича Ена под стражу сроком на 60 дней без определения размера залога.
Ходатайство удовлетворить, применить к Ену Виктору Валерьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней
Срок действия постановления установлен до 3 января 2027 года включительно.
Решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем решение суда можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.
Напомним
ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращённых после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".
После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.
В Петропавловской Борщаговке молодчики, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.