Аналитики ISW предполагают, что после ударов ВСУ оккупанты выводят из Крыма технику и усиливают ПВО

Детали

ISW пишет, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отмечают аналитики.

Напомним

Как говорится в отчете Института изучения войны, с 21 марта украинские защитники отбили у российских оккупантов территорию размером с Данию.