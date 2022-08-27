Аналитики ISW предполагают, что после ударов ВСУ оккупанты выводят из Крыма технику и усиливают ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские захватчики передислоцируют военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливают ПВО временно оккупированного полуострова, передает УНН.
Детали
ISW пишет, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.
Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отмечают аналитики.
Напомним
Как говорится в отчете Института изучения войны, с 21 марта украинские защитники отбили у российских оккупантов территорию размером с Данию.