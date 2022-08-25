Інститут вивчення війни: з березня ЗСУ відбили в окупантів територію розміром з Данію

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Заява шойгу про нібито спеціальне уповільнення наступу аналітики вважають "спробою виправдати незначні успіхи російських військ за останні шість тижнів".

При цьому, як зазначають в Інституті, стратегічні цілі росії щодо захоплення всієї України не змінилися.

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"З початку відновлення росією наступу після "оперативної паузи" 16 липня окупанти захопили приблизно 450,84 квадратних км, що приблизно дорівнює площі Андорри. З 21 березня рф втратила приблизно 45 тисяч квадратних км території (імовірна дата найглибшого просування російських військ в Україну), - площа більша, ніж Данія", - пишуть в ISW.

"Російські війська не можуть розвинути обмежені тактичні успіхи в ширші оперативні успіхи, і їхній наступ на сході України досяг кульмінації. Заява шойгу, ймовірно, є спробою пояснити ці недоліки", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

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