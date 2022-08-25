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Інститут вивчення війни: з березня ЗСУ відбили в окупантів територію розміром з Данію

Київ • УНН

 • 193667 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. З 21 березня українські захисники відбили у російських окупантів територію розміром з Данію. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Інститут вивчення війни: з березня ЗСУ відбили в окупантів територію розміром з Данію

Деталі

Заява шойгу про нібито спеціальне уповільнення наступу аналітики вважають "спробою виправдати незначні успіхи російських військ за останні шість тижнів".

При цьому, як зазначають в Інституті, стратегічні цілі росії щодо захоплення всієї України не змінилися.

Цитата

"З початку відновлення росією наступу після "оперативної паузи" 16 липня окупанти захопили приблизно 450,84 квадратних км, що приблизно дорівнює площі Андорри. З 21 березня рф втратила приблизно 45 тисяч квадратних км території (імовірна дата найглибшого просування російських військ в Україну), - площа більша, ніж Данія", - пишуть в ISW.

"Російські війська не можуть розвинути обмежені тактичні успіхи в ширші оперативні успіхи, і їхній наступ на сході України досяг кульмінації. Заява шойгу, ймовірно, є спробою пояснити ці недоліки", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти ISW припускають, що нові добровольчі загони рф можуть мати розмір посилених рот

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