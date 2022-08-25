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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Институт изучения войны: с марта ВСУ отбили у оккупантов территорию размером с Данию

Киев • УНН

 • 193666 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. С 21 марта украинские защитники отбили у российских оккупантов территорию размером с Данию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Институт изучения войны: с марта ВСУ отбили у оккупантов территорию размером с Данию

Детали

Заявление шойгу о якобы специальном замедлении наступления аналитики считают "попыткой оправдать незначительные успехи российских войск за последние шесть недель".

При этом, как отмечают в Институте, стратегические цели россии по захвату всей Украины не изменились.

Цитата

"С начала восстановления россией наступления после "оперативной паузы" 16 июля оккупанты захватили примерно 450,84 квадратных км, что примерно равно площади Андорры. С 21 марта рф потеряла примерно 45 тысяч квадратных км территории (вероятная дата глубочайшего продвижения российских войск в Украину), - площадь больше, чем Дания", - пишут в ISW.

"Российские войска не могут развить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, и их наступление на востоке Украины достигло кульминации. Заявление шойгу, вероятно, является попыткой объяснить эти недостатки", - говорится в сообщении Института изучения войны.

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