У Крим їде ешелон із важкою військовою технікою рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У тимчасово окупований Крим їде ешелон із важкою військовою технікою рф. Потяг помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку росії. Про це пише "Крым.Реалии" з посиланням на відео, яке надіслали редакції, пише УНН.
Деталі
"На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика». Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів", - пише видання.
У складі військового ешелону також, як зазначається, були криті вагони та цистерни з паливом.
Доповнення
Аналітики ISW припускають, що після ударів ЗСУ окупанти виводять з Криму техніку та посилюють ППО.