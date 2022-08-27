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У Крим їде ешелон із важкою військовою технікою рф - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У тимчасово окупований Крим їде ешелон із важкою військовою технікою рф. Потяг помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку росії. Про це пише "Крым.Реалии" з посиланням на відео, яке надіслали редакції, пише УНН.

У Крим їде ешелон із важкою військовою технікою рф - ЗМІ

Деталі

"На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика». Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів", - пише видання.

У складі військового ешелону також, як зазначається, були криті вагони та цистерни з паливом.

Доповнення

Аналітики ISW припускають, що після ударів ЗСУ окупанти виводять з Криму техніку та посилюють ППО.

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