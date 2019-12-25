В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разногласиях заявлений Путина и Медведева по Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В заявлениях президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросу взаимоотношений России и Беларуси нет расхождений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства”, — сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал слова беларуского лидера Александра Лукашенко, который в интервью “Эхо Москвы” заявил о наличии таких расхождений. Беларуский президент отметил, в частности, что не обсуждал с Владимиром Путиным вопросы, связанные с наднациональными органами двух стран, однако об этом высказался Дмитрий Медведев. В ответ на вопрос, не выглядит ли ситуация как схема “хороший следователь — плохой следователь”, беларуский лидер заметил, что не может этого исключить, хотя не станет и утверждать
Как сообщал УНН, разве что следующее поколение сможет объединить Беларусь и Россию в единое государство, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.