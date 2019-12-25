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У Кремлі прокоментували слова Лукашенка про розбіжності заяв Путіна і Медведєва щодо Білорусі

У Кремлі прокоментували слова Лукашенка про розбіжності заяв Путіна і Медведєва щодо Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У заявах президента РФ Володимира Путіна і прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з питання взаємин Росії і Білорусі немає розбіжностей. Про це заявив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Ми не вважаємо, що є якась різниця в заявах президента і голови уряду”, — сказав він.

Таким чином Пєсков прокоментував слова білоруського лідера Олександра Лукашенка, який в інтерв’ю “Ехо Москви” заявив про наявність таких розбіжностей. Білоруський президент зазначив, зокрема, що не обговорював з Володимиром Путіним питання, пов’язані з наднаціональними органами двох країн, проте про це висловився Дмитро Медведєв. У відповідь на питання, чи не виглядає ситуація як схема “хороший слідчий — поганий слідчий”, білоруський лідер зауважив, що не може цього виключити, хоча не стане і стверджувати.

Як повідомляв УНН, хіба що наступне покоління зможе об’єднати Білорусь і Росію в єдину державу, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”.

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