Лукашенко про інтеграцію з РФ: ми не будемо класти в труну нашу першу незалежну державу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Хіба що наступне покоління зможе об’єднати Білорусь і Росію в єдину державу, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”, передає УНН.

“Перша незалежна держава в історії. Ми ніколи не були суверенними і незалежними. Я її побудував разом зі своїми колегами... Хіба я повинен в труну її покласти і поховати? Цього не може бути. Як, створивши своє дитя, я можу його поховати?”, — зазначив Лукашенко.

Як підкреслив президент, “вибудовувати союзно, спробувати побудувати союзну нашу державу і зліпити її так, щоб ми не зачепили інтереси ні росіян, ні білорусів, — це ми повинні зробити. І може бути, колись, не ми, а може й ми, наші діти, в силу якихось обставин прийдуть до того, що це буде єдина держава — воно і добре, якщо це вирішать наші народи”.

Як передавав УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти скасування смертної кари, вважаючи, що цей вид покарання сприяє забезпеченню стабільності в суспільстві.

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