Лукашенко висловився щодо смертної кари у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти скасування смертної кари, вважаючи, що цей вид покарання сприяє забезпеченню стабільності в суспільстві. Таку думку політик висловив в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”, передає УНН.
“Я вважаю, що смертна кара як попередження деяким покидькам допомагає тримати стабільність і розібратися з бандитизмом”, — зазначив президент.
Лукашенко також не вважає за можливе прийняття рішення про введення мораторію на страту.
“Мораторію не буде, бо не маю права. Референдум прийняв це рішення (про збереження смертної кари), і тому тільки референдум може скасувати”, — пояснив президент.
Довідка: референдумом 24 листопада 1996 року у Білорусі було вирішено залишити смертну кару. За скасування смертної кари проголосували 17,93% (1 108 226 чол.), проти проголосували 80,44% (4 972 535 чол.), 100 702 бюлетеня в частині цього питання визнані недійсними.
Додамо, що у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство двох жінок.