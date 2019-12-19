У Білорусі розстріляли засудженого за вбивство двох жінок

КИЇВ. 19 грудня. УНН. 17 грудня в Білорусі стратили Олександра Осиповіча, засудженого до розстрілу за звинуваченням у подвійному вбивстві. Про це місцевому виданню “Комерційний кур’єр” повідомила старший прокурор відділу прокуратури Могилевської області Ольга Іванова, яка виступала обвинувачем у справі Осиповіча, зазначає УНН.