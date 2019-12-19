В Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. 17 декабря в Беларуси казнили Александра Осиповича, приговоренного к расстрелу по обвинению в двойном убийстве. Об этом местному изданию "Коммерческий курьер" сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая обвинителем по делу Осиповича, отмечает УНН.
Преступление произошло в июле 2018 года в Бобруйске. Согласно материалам дела, Осипович, у которого было несколько судимостей, пригласил к себе домой двух женщин 26 и 27 лет. Они вместе пили алкоголь, потом между ними произошел конфликт. Женщины заперлись в ванной, одна из них позвонила в милицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, но нашли женщин уже мертвыми. Одна из жертв получила 77 ударов молотком и руками, вторая — 16 ножевых ран.
Осипович признал вину в убийстве. В январе 2019 года Могилевский областной суд приговорил его к расстрелу. Осужденный попытался добиться смягчения приговора в Верховном суде, но безуспешно. После этого он написал прошение о помиловании на имя президента Беларуси, однако оно было оставлено без удовлетворения.
Добавим, что Беларусь — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь.
С начала 2019 года в Беларуси вынесли три смертных приговора. Был казнен осужденный за три убийства Александр Жильников. Предполагается, что вместе с ним расстреляли второго осужденного по делу Вячеслава Сухарко.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек.
Напомним, в октябре этого года в Беларуси мужчине присудили смертную казнь за убийство ребенка.