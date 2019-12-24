Лукашенко высказался по смертной казни в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против отмены смертной казни, считая, что этот вид наказания способствует обеспечению стабильности в обществе. Такое мнение политик выразил в интервью радиостанции “Эхо Москвы”, передает УНН.
“Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом”, — отметил президент.
Лукашенко также не считает возможным принятие решения о введении моратория на казнь.
“Моратория не будет, потому что не имею права. Референдум принял это решение (о сохранении смертной казни), и поэтому только референдум может отменить”, — пояснил президент.
Справка: референдумом 24 ноября 1996 года в Беларуси было решено оставить смертную казнь. За отмену смертной казни проголосовали 17,93 % (1 108 226 чел.), против проголосовали 80,44 % (4 972 535 чел.), 100 702 бюллетеня в части этого вопроса признаны недействительными.
Добавим, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин.