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Лукашенко высказался по смертной казни в Беларуси

Лукашенко высказался по смертной казни в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 25445 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против отмены смертной казни, считая, что этот вид наказания способствует обеспечению стабильности в обществе. Такое мнение политик выразил в интервью радиостанции “Эхо Москвы”, передает УНН.

“Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом”, — отметил президент.

Лукашенко также не считает возможным принятие решения о введении моратория на казнь.

“Моратория не будет, потому что не имею права. Референдум принял это решение (о сохранении смертной казни), и поэтому только референдум может отменить”, — пояснил президент.

Справка: референдумом 24 ноября 1996 года в Беларуси было решено оставить смертную казнь. За отмену смертной казни проголосовали 17,93 % (1 108 226 чел.), против проголосовали 80,44 % (4 972 535 чел.), 100 702 бюллетеня в части этого вопроса признаны недействительными.

Добавим, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин.

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