Лукашенко об интеграции с РФ: мы не будем класть в гроб наше первое независимое государство

“Первое независимое государство в истории. Мы никогда не были суверенными и независимыми. Я его построил вместе со своими коллегами... Разве я должен в гроб его положить и похоронить? Этого не может быть. Как, создав свое дитя, я могу его похоронить?” — отметил Лукашенко.

Как подчеркнул президент, “выстраивать союзно, попытаться построить союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, — это мы должны сделать. И может быть, когда-то, не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство — оно и хорошо, если это примут наши народы”.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против отмены смертной казни, считая, что этот вид наказания способствует обеспечению стабильности в обществе.